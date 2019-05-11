Трамп готовится к внедрению пошлин почти на все товары из Китая

Новости мира: Трамп поручил готовить пошлины на весь импорт из Китая.

Президент США Дональд Трамп поручил начать подготовку к внедрению пошлин на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов.

Об этом 10 мая заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о товарах из Китая на сумму примерно 300 млрд долларов, заявил Лайтхайзер. При этом он не уточнил, какими будут новые пошлины и когда их введут.

5 мая Трамп заявил о намерении наложить 25-процентные пошлины на весь китайский импорт в США объемом 325 млрд долларов.

10 мая начали действовать повышенные до 25% пошлины США на китайские товары более 5,7 тыс. категорий общей стоимостью в 200 млрд долларов.

Такой шаг со стороны Вашингтона глава Белого дома объяснил "слишком медленными" переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.

Китай угрожал ответом, заявляя, что трейдеры глобальных фондовых рынков обеспокоены возможностью усиленной торговой войны между двумя экономическими гигантами.