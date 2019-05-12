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Трамп посоветовал странам перенести производство товаров в США

Трамп посоветовал странам перенести производство товаров в США
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп посоветовал другим странам производить товары на американской территории, чтобы избежать пошлин.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.

"Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Ранее в субботу Д.Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим

Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная Д.Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

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Китай, Пошлины, Товары, Дональд Трамп.
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