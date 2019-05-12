Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Апаршин: Минский формат сегодня не работает
Апаршин: Минский формат сегодня не работает
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Меган Маркл и принц Гарри поздравили женщин с Днем матери
Меган Маркл и принц Гарри поздравили женщин с Днем матери

Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу во время саммита G20

Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу во время саммита G20
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидеры США и Китая могут встретиться на полях саммита G20 в Осаке

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в июне на полях саммита "Группы двадцати", сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала Fox News советник Белого дома по экономическим вопросам Лари Кудлоу.

По его словам, перспективы такой встречи "возможно, вполне положительны", однако, в то же время он отметил, что "пока никаких конкретных окончательных планов нет".

Комментируя введение пошлин в отношении ряда китайских товаров со стороны Вашингтона, Л.Кудлоу отметил, что "необходимо многое прояснить, и до этих пор, пошлины следует сохранять".

Трамп призывает не допустить повторения "охоты на ведьм"

Ранее на этой неделе делегации США и КНР провели торговые переговоры, однако они закончились без достижения какого-либо соглашения, их решено продолжить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

G20, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Лари Кудлоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
02 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
03 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
04 Сегодня в Украине отмечается День Матери
05 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
На Киев надвигается сильная гроза
На Киев надвигается сильная гроза
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
День матери 2019: как отмечают праздник знаменитости
День матери 2019: как отмечают праздник знаменитости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь