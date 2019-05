Трамп призывает не допустить повторения "охоты на ведьм"

"Охоте на ведьм", которая была объявлена в отношении президента США, нельзя дать повториться

Об этом написал в воскресенье в своем Twitter Дональд Трамп.

"Задолго до того, как я занял офис, я находился под незаконным расследованием, которое стало известно как российская мистификация. Такого не случалось в американской истории никогда ранее, и оно обернулось полнейшим мошенничеством, охотой на ведьм. Этого нельзя допускать снова никогда", - заявил он.

....Hoax. My campaign was being seriously spied upon by intel agencies and the Democrats. This never happened before in American history, and it all turned out to be a total scam, a Witch Hunt, that yielded No Collusion, No Obstruction. This must never be allowed to happen again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2019 г.