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Понедельник, 13.05.2019
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США ждут ответное повышение тарифов со стороны Китая

США ждут ответное повышение тарифов со стороны Китая
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Советник Белого дома: Мы ожидаем, что Китай ответит повышением тарифов на экспорт товаров из США.

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что ожидает, что Китай ответит повышением тарифов на экспорт товаров из США после того, как президент Дональд Трамп резко увеличил тарифы на китайские продукты, направляющихся в США.

Об этом он рассказал в программе "Fox News Sunday", сообщает Голос Америки.

"Обе стороны пострадают от эскалации торговой войны между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира. Хотя экономика США должна справиться", - отметил Кадлоу.

По его словам, в США "возможно, самые жесткие бремена" понесли фермеры, которые продают сою, кукурузу и пшеницу Китаю. Но администрация Трампа "помогала им ранее с потерянным экспортом" с помощью субсидий на 12 млрд. долларов. "Мы сделаем это снова, если нам придется", - сказал Кадлоу.

Он добавил, что Соединенные Штаты должны увидеть, что Китай согласится на «очень сильные» принудительные положения в новом соглашении, и сказал, что камнем преткновения является нежелание Пекина вносить согласованные изменения в закон.

Он пообещал, что тарифы будут оставаться на месте, пока будут продолжаться переговоры. Кадлоу заявил, что существует "высокая вероятность", что Трамп встретится с китайским президентом Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии в конце июня. До прошлой недели были ожидания, что Трамп и Си подпишут торговое соглашение на саммите.

Напоминаем, 10 мая США подняли с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Повышение пошлин Трамп объяснил "слишком медленными" переговорами между США и КНР с целью урегулирования торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира. В Китае заявили, что с их стороны будут приняты необходимые меры в ответ на решение Вашингтона.

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Китай, Тарифы, Пошлина, Советник, Ответ, Дональд Трамп.
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