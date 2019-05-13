Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Министры ЕС и Восточного Партнерства подвели итоги десятилетия сотрудничества
Министры ЕС и Восточного Партнерства подвели итоги десятилетия сотрудничества
Украина может отказаться от минских соглашений если в СЕ снимут санкции с России
Украина может отказаться от минских соглашений если в СЕ снимут санкции с РФ
Назван арбитр на финал Кубка Украины Шахтер - Ингулец
Назван арбитр на финал Кубка Украины Шахтер - Ингулец
Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса
Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса

Трамп о торговом соглашении: Китай сильно пострадает

Трамп о торговом соглашении: Китай сильно пострадает
18:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп пригрозил Пекину выходом компаний из КНР.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил на фоне растущего тарифного противостояния с Китаем, что многие производители будут вынуждены покинуть КНР, если два правительства не достигнут мирового соглашения.

Об этом он сказал в понедельник на официальной твиттер-странице.

"Я открыто заявляю Президенту Си и всем моим многочисленным друзьям в Китае, Китай сильно пострадает, если вы не достигнете соглашения, поскольку компании будут вынуждены выйти из Китая в другие страны. Слишком дорого покупать в Китае. Вы имели прекрасную сделку, почти завершенную, и вы развернулись!" - написал американский президент.

 

Заявление президента Трампа появилось на фоне возобновления эскалации торгового противостояния между двумя странами. Из-за провала переговоров по торговому соглашению, Вашингтон с 10 мая ввел дополнительные пошлины от 10% до 25% на китайский импорт на общую сумму $200 млрд. Кроме того, Трамп пригрозил поднять тарифы на другую продукцию на сумму $300 млрд, если переговоры по соглашению будут затягиваться и в дальнейшем.

В ответ Пекин заявил о повышении пошлин на американские товары с 1 июня на сумму $60 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Пошлины, Торговая война, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
03 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки
05 Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Ушла из жизни культовая голливудская актриса
Ушла из жизни культовая голливудская актриса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь