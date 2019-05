Трамп о торговом соглашении: Китай сильно пострадает

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил на фоне растущего тарифного противостояния с Китаем, что многие производители будут вынуждены покинуть КНР, если два правительства не достигнут мирового соглашения.

Об этом он сказал в понедельник на официальной твиттер-странице.

"Я открыто заявляю Президенту Си и всем моим многочисленным друзьям в Китае, Китай сильно пострадает, если вы не достигнете соглашения, поскольку компании будут вынуждены выйти из Китая в другие страны. Слишком дорого покупать в Китае. Вы имели прекрасную сделку, почти завершенную, и вы развернулись!" - написал американский президент.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!

