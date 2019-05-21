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ВВС США перехватили стратегические бомбардировщики РФ возле побережья Аляски

ВВС США перехватили стратегические бомбардировщики РФ возле побережья Аляски
21:23 Вт, 21 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Истребители США перехватили российские Ту-95 и Су-35 над Аляской.

Ядерные стратегические бомбардировщики России пролетели над побережьем Аляски, заставив ВВС США поднять в небо истребители и перехватить их.

В министерстве обороны РФ признали, что "четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС российских аэрокосмических сил провели плановый вылет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов".

Как сообщает Newsweek, весь полет, согласно заявлению Москвы, длился 12 часов. И на определенном этапе "российские самолеты сопровождали F-22 ВВС США".

В российском Минобороны отметили, что пилоты таких бомбардировщиков выполняют регулярные полеты над нейтральными водами Арктического, Северного, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. И, по мнению, российской стороны, в том, что американские самолеты перехватили их над Аляской, нет ничего плохого.

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В это время, в США тоже подтвердили этот контакт с российскими самолетами. Командование североамериканской аэрокосмической обороны (NARAD) сообщило о перехвате российских самолетов.

Однако, добавили, что среди них были также истребители Су-35, которые сопровождали бомбардировщики Ту-95МС. Американская сторона утверждает, что российские пилоты вошли в зону воздушной обороны Аляски, однако оставались в международном пространстве.

"Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, которые вошли в зону воздушной обороны Аляски 20 мая. Два Ту-95 были перехвачены двумя F-22. Вторую группу из двух Ту-95 и двух Су-35 перехватили дополнительные F-22", - сообщили в США.

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Россия, Аляска, Бомбардировщики, Су-35, Ту-95.
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