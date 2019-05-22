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В одном из штатов США разрешили использовать тела умерших в качестве удобрения

В одном из штатов США разрешили использовать тела умерших в качестве удобрения
15:58 Ср, 22 Май 2019 Телеграф По материалам: УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира: Впервые в США штат Вашингтон узаконил компостирование человеческих останков, родные усопшего смогут использовать компост, чтобы посадить цветы или овощи.

В американском штате Вашингтон узаконили компостирование человеческих останков. Отмечается, что это первый в США штат, который принял такой закон.

Теперь наравне с захоронением, бальзамированием и кремацией родственники умершего смогут выбрать другой вариант — компостирование тела, позволяющее превращать останки в удобрения. Отмечается, что родственники покойника смогут использовать компост, чтобы посадить цветы, овощи или фрукты.

В документе указано, что "человеческое компостирование" рассматривается как альтернатива стандартному захоронению, а также как практический вариант в городах, где не хватает земли для кладбищ.

Катрина Спейд, которая лоббировала принятие этого закона, рассказала, что тело умершего помещают в шестигранный стальной контейнер с люцерной, древесными опилками и соломой, после чего закрывают. В течение 30 дней тело разлагается естественным образом, а в последствии получается удобрение. К слову, женщина уже основала компанию, которая будет предоставлять услуги такого рода.

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Отмечается, что процесс компостирования считается гораздо более экологичным, чем кремация, в процессе которой выделяется углекислый газ. Экологические альтернативы традиционному захоронению в последнее время набирают все большую популярность. 

Сообщается, что губернатор штата Джей Инсли подписал соответствующий законопроект во вторник, 21 мая.

Такой способ признан безвредным для окружающей среды и уже легализован в Швеции. Более того, Великобритания узаконила так называемые природные захоронения - когда тело человека хоронили или в гробу, который быстро разлагается, или вообще без него.

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США, Переработка, Штат Вашингтон, Удобрение, Компост, Компостирование, Тело умерших.
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