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Трамп объявил об отставке Шахиры Найт

Трамп объявил об отставке Шахиры Найт
18:05 Ср, 22 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Президент США публично заявил о том, что директор по законодательным вопросам Белого дома Шахира Найт идет в отставку.

Как сообщил Дональд Трамп на своей странице в соцсети, Шахира Найт уходит с поста директора в частный сектор.

Глава Штатов подчеркнул, что "Шахира Найт проделала замечательную работу в качестве моего директора по законодательным вопросам в Белом доме. Она была выдающейся для нас и для нашей страны - и будет иметь огромный успех в частном секторе".

Она стала одной из последних помощников, кто покинул Белый дом. Дата увольнения чиновницы пока не известна. До этого о своем уходе с поста советника заявлял Джонни Де Стефано.

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О том, что она может стать одним из советников президента США, стало известно в июле прошлого года. Для этого она покинула работу в Национальном экономическом совете США и по данным CNN на протяжении нескольких месяцев вела тайные переговоры с Белым домом о своем новом назначении.

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США, Отставка, Советник, Директор, Белый дом, Соцсеть, Пост, Дональд Трамп, Шахира Найт.
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