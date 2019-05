Трамп объявил об отставке Шахиры Найт

Как сообщил Дональд Трамп на своей странице в соцсети, Шахира Найт уходит с поста директора в частный сектор.

Глава Штатов подчеркнул, что "Шахира Найт проделала замечательную работу в качестве моего директора по законодательным вопросам в Белом доме. Она была выдающейся для нас и для нашей страны - и будет иметь огромный успех в частном секторе".

Она стала одной из последних помощников, кто покинул Белый дом. Дата увольнения чиновницы пока не известна. До этого о своем уходе с поста советника заявлял Джонни Де Стефано.

Shahira Knight has done a wonderful job as my Legislative Affairs Director at the White House. She was outstanding for us and for our Country - will be a tremendous success in the private sector!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 мая 2019 г.