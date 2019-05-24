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Волкер: Для продвижения интересов Украины и США есть окно возможностей

Волкер: Для продвижения интересов Украины и США есть окно возможностей
00:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Курт Волкер рассказал о впечатлениях от поездки в Украину.

Курт Волкер проинформировал Белый дом о впечатлениях от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер в микроблоге твиттер в четверг вечером.

Напоминаем, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность и стал шестым президентом Украины. Он был приведен к присяге на торжественном заседании ВР.

Новому президенту присягнули командующие всех родов войск Вооруженных сил Украины и главы силовых ведомств.

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Украина, США, Белый дом, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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