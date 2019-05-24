Торнадо в США забрали уже семь жизней (Фото)

Новости мира: В Штатах мощные торнадо забрали по-меньшей мере семь жизней, десятки раненых.

По меньшей мере семь человек погибли в трех штатах, десятки человек получили ранения в результате мощных торнадо, которые бушуют в центре США.

Последние три жертвы были обнаружены в штате Миссури, сообщает центральный американский телеканал ABC News.

"Три жертвы жили на окраине "Золотого города", что примерно в 170 милях (270 км) к юго-западу от Джефферсон-Сити, столицы штата", - заявил в этой связи губернатор Майк Парсонс. В то же время он отметил, что информации о пропавших без вести нет.

Таким образом, общее число жертв, которых забрала природная стихия в трех штатах за последние два дня, увеличилось до семи. Как уточняет телеканал, четыре человека погибли во вторник. Среди них одна женщина была найдена мертвой в собственном доме, в штате Айова, два человека погибли в автомобилях во время сильных дождей в штате Миссури, еще одна женщина утонула в Оклахоме.

Наибольшему удару, по информации синоптиков, подвергся город Джефферсон-Сити, штат Миссури. Там не сообщалось о погибших или пропавших без вести, однако, 20 человек были доставлены в больницы с ранениями.