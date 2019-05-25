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Белый дом без одобрения Конгресса продаст оружие на Ближний Восток

Белый дом без одобрения Конгресса продаст оружие на Ближний Восток
09:25 Сегодня Телеграф

Новости мира: У Трампа планируют заключить множество соглашений на продажу оружия в страны Ближнего Востока.

В Белом доме планируют в обход одобрения Конгресса США заключить 22 соглашения о продаже вооружения на Ближний Восток. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на уведомление законодателей госсекретарем Помпео.

По словам главы внешней политики США, продажа оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обусловлена «чрезвычайной ситуацией», которая заключается в интересах национальной безопасности Штатов.

Сенат США ранее отверг подписание контрактов  с этими странами на более $8 млрд.

Республиканцы и демократы США настоятельно не рекомендуют использовать чрезвычайное положение для подписания этих контрактов, поскольку продажа оружия может усугубить конфликт на Ближнем Востоке, в частности, оружие может быть использовано против гражданских Йемена.

Трамп принял решение об отправке 1,5 тысяч солдат на Ближний Восток

Роберт Менедес, член комитета по международным делам, сенатор из Демократической партии, заявил, что Трамп предпочитает оказывать помощь авторитарным странам, например, Саудовской Аравии, вместо того, чтобы очертить долгосрочные интересы нацбезопасности США.

Администрация президента США обязана уведомлять Конгресс о планах продажи оружия, позволяя сенаторам обсудить подробности сделок и отклонить нежелательные.

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США, Ближний Восток, Белый дом, Конгресс США, Дональд Трамп, продажа оружия.
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