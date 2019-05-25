Суд не разрешил Трампу потратить средства на "мексиканскую стену"

Новости мира: Выделенные ранее средства на строительство стены на границе США и Мексики заблокированы решением суда.

В США суд временно заблокировал использование средств оборонного бюджета для сооружения заградительной стены на границе с Мексикой, сообщает DW.

Отмечается, что такое решение было принято судьей Калифорнийского суда Хейвуд Джиллиам и обусловлено тем, что Конгресс США не предусматривал целевое использование средств основного проекта Трампа. В суде добавили, что действия руководства Трампа не соответствуют действующим с момента основания страны принципам разделения полномочий власти.

Судья Калифорнийского суда в тексте вердикта упоминала выделенный Пентагоном миллиард долларов из бюджета, в котором заложено всего 6,7 миллиардов. Эти средства планировалось направить на сооружение 91-км участка стены в штате Техас.

Как сообщалось, 20 штатов США и Палата представителей подали в суд против решения Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации в стране, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на мексиканской границе.

Подписанный указ президента США о введении режима ЧП в начале 2019 года позволил ему получить средства на строительство стены, однако большинство чиновников в стране называли такое решение превышением конституционных полномочий президента.