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Опубликован список самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

Опубликован список самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США
06:29 Сегодня Телеграф УНН Фото из открытых источников

Новости мира: The New York Times озвучила список самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США.

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составила 2,28 млрд долларов, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

При составлении списка NYT учитывала размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями и опционами на ценные бумаги.

Винагорода Маска в Tesla зросла на 4 575 310%, повідомляє видання. При цьому зарплата бізнесмена склала всього 55 тиcяч доларів, тоді як інша частина суми — опціони на акції компанії.

В марте прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании. Опцион на 2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы он получил все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до 650 млрд долларов. Так, для первой выплаты капитализация Tesla должна достигнуть 100 млрд долларов (сейчас она составляет 33,9 млрд), писал CNBC.

При этом сотрудники компании в среднем получали 55,1 тысяч долларов, по показателю средней заработной платы Tesla занимает 138-е место в списке.

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Десятка самых высокооплачиваемых глав американских компаний выглядит следующим образом:

  • Гендиректор Tesla Илон Маск, 2,28 млрд.
  • Президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав, 129 млн.
  • CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, 125 млн.
  • Член совета директоров Oracle Майкл Херд, 108 млн.
  • Гендиректор Oracle Сафра Кац, 108 млн.
  • Гендиректор T-Mobile US Джон Леджер, 67 млн.
  • Президент и CEO The Walt Disney Роберт Айгер, 66 млн.
  • Президент и гендиректор PTC Джеймс Хеппельманн, 50 млн.
  • Президент Estée Lauder Фабрицио Фрида, 48 млн.
  • СEO J2 Global Вивек Шах, 45 млн.

Для сравнения, глава Facebook Марк Цукерберг в 2018-м получил от компании 23 млн долларов и не вошел в топ-50 самых высокооплачиваемых руководителей. Примечательно, что у первой пятерки списка основная часть вознаграждения предусмотрена в опционах.

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США, Компания, Tesla, Илон Маск.
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