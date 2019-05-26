Задержанный в РФ бывший морской пехотинец США пожаловался на угрозы

Новости мира: Во время суда в РФ бывший морской пехотинец США Пол Уилан пожаловался на запугивания и рассказал о нарушении его прав.

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан на суде в Москве 24 мая заявил, что следователи постоянно осуществляли нарушения в отношении него и запугивания. Он был задержан в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже.

Отмечается, что 48-летний Пол Уилан является гражданином США, Великобритании, Канады и Ирландии. Причиной своего ареста экс-морской пехотинец считает местью США со стороны Кремля из-за введенных санкций. Он охарактеризовал свой арест "политическим похищением".

Сообщается, что в случае если вина бывшего морского пехотинца будет доказана, ему грозит до 20 лет заключения.

Бывший морской пехотинец США также рассказал, что на протяжении 2 недель у него не было доступа к душу, а также к врачу и стоматологу. Кроме того, он не получал книги и письма, которые ему прислали несколько месяцев тому назад.

Напомним, гражданина США Пола Николаса Уилана задержали 28 декабря 2018 года. В 2008-м он был уволен из Корпуса морской пехоты США за воровство. Существует предположение, что арест Уилана может быть связан со стремлением обменять его на осужденную в США российскую шпионку Марию Бутину.