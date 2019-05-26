Трамп остался доволен посещением с Абэ турнира по сумо

Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию впервые посетил турнир по традиционному японскому единоборству - сумо. Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-странице премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает УНН.
"Президент Трамп и я наблюдали за сумо, традиционным видом спорта в Японии. Это был первый раз, когда действующий президент США посетил турнир по сумо. Президент США вручил борцу Асанояму вновь трофей, Кубок президента США, в то время как громкое ободрение прозвучало по стадиону", - говорится в сообщении.
Thank you @JPN_PMO @AbeShinzo! #POTUSinJapan pic.twitter.com/fWToB1XotG
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.
Президент США также выложил на своей странице видео с турнира и поблагодарил Абэ.