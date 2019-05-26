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Трамп остался доволен посещением с Абэ турнира по сумо

Трамп остался доволен посещением с Абэ турнира по сумо
21:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил японского премьера Синдзо Абэ за ознакомление с традиционным видом спорта страны.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию впервые посетил турнир по традиционному японскому единоборству - сумо. Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter-странице премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает УНН.

"Президент Трамп и я наблюдали за сумо, традиционным видом спорта в Японии. Это был первый раз, когда действующий президент США посетил турнир по сумо. Президент США вручил борцу Асанояму вновь трофей, Кубок президента США, в то время как громкое ободрение прозвучало по стадиону", - говорится в сообщении.

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Президент США также выложил на своей странице видео с турнира и поблагодарил Абэ.

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Все по теме:

США, Япония, Синдзо Абэ, Дональд Трамп.
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