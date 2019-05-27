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Трамп встретился с императором Японии

Трамп встретился с императором Японии
06:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Японии Нарухито.

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где провел встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового японского монарха. Перед входом во дворец Трампа и его жену встретил почетный караул Сил самообороны Японии, также были выполнены гимны двух стран. Затем их перевели в "бамбуковый зал", где обычно император принимает иностранных гостей.

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После окончания аудиенции Трамп отправится на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также двусторонние торговые вопросы.

Как сообщалось ранее, Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. Одновременно в Японии начался 1-й год эры рейв ("Прекрасной гармонии"), как называется эпоха правления нового монарха.

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Япония, Дональд Трамп, Нарухито.
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