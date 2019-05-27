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Понедельник, 27.05.2019

Американские истребители F-35A в "режиме зверя" заметили вблизи Ирана (Видео)

Американские истребители F-35A Lightning II в "режиме зверя" у границ Ирана попали на видео. Об этом сообщает Gung Ho Vids. По данным портала, "режим зверя" предполагает размещение оружия на внешней стороне F-35A. Как отмечается, истребители были замечены на авиабазе ВВС США в ОАЭ. При этом F-35A оснащены бомбами с лазерным наведением GBU-12 и ракетами "воздух - воздух" AIM-9 Sidewinder.
УНИАН
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США, Иран, F-35, F-35A Lightning, Истребители F-35A Lightning II.
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