Джулиани обвинил экс-посла США в Украине в "поиске грязной информации" против Трампа

Новости мира: Джулиани обвинил Йованович в информационной кампании против Трампа.

Личный юрист президента Трампа Руди Джулиани обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в президентской кампании Трампа".

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Все, что я могу сказать, – это то, что я о ней слышал. А именно – что ее посольство было плотно замешано в поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь (американскому финансисту - ред.) Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему навредить), в этом деле представителем были она и Джордж Кент. Собственно, они и подготовили всю эту историю со специальным прокурором (для проведения независимого расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. - ред.)", - сказал Джулиани.

По его словам, это было до того, как Йованович "получила свое вознаграждение в виде должности посла".

"И они все это свели в одно, а затем использовали как способ защитить Сороса, что выглядит ужасно. Ведь если мы читаем вам лекции по коррупции, то нельзя чтобы на этом фоне у нас сидел наш собственный коррупционер", - заявил юрист Трампа.