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Трамп поделился впечатлениями от визита в Японию

Трамп поделился впечатлениями от визита в Японию
09:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США, вернувшись из Японии, поблагодарил страну за оказанный прием и сообщил о прогрессе в ряде вопросов двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп заявил, что четырехдневный визит в Японию оказался чрезвычайно удачным и стороны достигли значительного прогресса по ряду вопросов.

"Вернулся из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с замечательным лидером в лице премьер-министра Абэ (Синдзо Абэ - ред.)!", - написал президент США в твиттере.

Президент США и японский премьер также провели переговоры, в ходе которых обсудили многие вопросы, как двусторонних отношений, так и международной политики.

Говоря о сотрудничестве двух стран, Трамп сообщил, что Вашингтон и Токио намерены отправить совместные миссии на Марс и Луну, а также отметил значительный прогресс в торговых переговорах с Японией.

Трамп встретился с императором Японии

Кроме того, лидеры двух стран в ходе встречи обсудили северокорейский вопрос. Трамп указал, что США и Япония продолжат двусторонние консультации, нацеленные на достижения мира и безопасности на Корейском полуострове.

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США, Япония, Дональд Трамп, Нарухито.
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