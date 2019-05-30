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Четверг, 30.05.2019
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Спецпрокурор Мюллер выступил в Минюсте США и прокомментировал результаты следствия

Спецпрокурор Мюллер выступил в Минюсте США и прокомментировал результаты следствия
06:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Спецпрокурор США объяснил, почему не вынес обвинения против Трампа.

Предъявления обвинений против президента США Дональда Трампа "не является вариантом, который мы могли рассматривать". Об этом спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил в своем обращении 29 мая. Он отметил, что выдвижение таких обвинений противоречило бы Конституции и правилам Министерства юстиции США, а также было бы несправедливым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Было бы несправедливо потенциально обвинить кого-то в преступлении, если не может быть судебного решения на это обвинение", — отметил чиновник.

Мюллер выступил с обращением в Министерстве юстиции США. Это первое публичное обращение спецпрокурора с мая 2017 — времени, когда было начато расследование.

Роберт Мюллер возглавлял следствие по вмешательства России к выборам США 2016 года. В обращении чиновник объявил о закрытии этой задачи а также о своей отставке из Министерства юстиции США.

"Мы официально закрываем службу спецпрокурора и я также иду из Министерства юстиции и возвращаюсь к частной жизни", — сказал он.

Мюллер прокомментировал результаты следствия и призвал читать выводы следствия в отчете, объемом 448 страниц.

Значительную часть отчета следствия Мюллера было обнародовано в апреле. Из обнародованных документов стало известно, что следствие, пришло к выводу о наличии масштабных попыток вмешаться России в президентские выборы в США, подтвердило отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и русскими. Следователи, однако, не вынесли оценки относительно того, у президента США пытались препятствовать правосудию. Они, все же привели десять случаев, когда Трамп пытался помешать следствию.

"После следствия, если бы мы были уверены, что президент однозначно совершил преступление, мы так и сказали", — отметил Мюллер в обращении в среду.

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Для того, чтобы принять меры против действующего президента надо принимать "процедуру, отличную от системы преследования преступлений", — подчеркнул он.

Дональд Трамп отреагировал на речь Мюллера в Twitter.

"Отчет Мюллера ничего не изменил. Доказательств недостаточно и, в нашей стране, лицо является невиновным. Дело закрыто! Спасибо", — написал он.

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Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Минюст США, Российское дело.
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