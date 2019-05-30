В Конгрессе США допускают начало процедуры импичмента Трампа

Новости мира: Спикер палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.

Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке, передает "Голос Америки".

Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.

Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.

Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

В Белом доме заявили, что текст доклада следствия Мюллера "говорит сам за себя".

"После двух лет работы независимый прокурор США, перевернул эту страницу - и остальные должны сделать то же самое", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс.

"Пресс-конференция продолжались 9 минут 39 секунд. Те же выводы. Никакой новой информации. Время перевернуть страницу", - написал в Twitter конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

"Вместе с тем в Демократической партии увидели в отдельных фразах, произнесенных Мюллером, сигнал, что только Конгресс может взять на себя миссию предъявления обвинений президенту США.

Многочисленные законодатели-демократы выступили за начало процедуры импичмента", - говорится в сообщении.

"Заявление Мюллера подчеркивает то, что знают те, кто читал его доклад: он являет собой представление на импичмент, а действовать должен Конгресс. Там должны действовать", - подчеркнула сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

"Заявление Мюллера четко указывает: Конгресс имеет законное и моральное обязательство немедленно начать процедуру импичмента", - заявил сенатор-демократ Корри Букер.

"Следующим шагом Юридический комитет Палаты представителей должен начать официальную процедуру запроса об импичменте, чтобы формально начать рассматривать, необходимо ли выдвигать представление об импичменте", - отметил конгрессмен-демократ Дэвид Сисилин.