Скачать
Четверг, 30.05.2019
Сегодня Верховная Рада рассмотрит отставку Гройсмана
Сегодня Верховная Рада рассмотрит отставку Гройсмана
Итоги 29 мая: Трагедия на шахте, законопроект об импичменте и Саакашвили вернулся
Итоги 29 мая: Трагедия на шахте и законопроект об импичменте
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии

В Конгрессе США допускают начало процедуры импичмента Трампа

В Конгрессе США допускают начало процедуры импичмента Трампа
09:28 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Спикер палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.

Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке, передает "Голос Америки".

Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.

Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.

Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

В Белом доме заявили, что текст доклада следствия Мюллера "говорит сам за себя".

"После двух лет работы независимый прокурор США, перевернул эту страницу - и остальные должны сделать то же самое", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс.

"Пресс-конференция продолжались 9 минут 39 секунд. Те же выводы. Никакой новой информации. Время перевернуть страницу", - написал в Twitter конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

"Вместе с тем в Демократической партии увидели в отдельных фразах, произнесенных Мюллером, сигнал, что только Конгресс может взять на себя миссию предъявления обвинений президенту США.

Спецпрокурор Мюллер выступил в Минюсте США и прокомментировал результаты следствия

Многочисленные законодатели-демократы выступили за начало процедуры импичмента", - говорится в сообщении.

"Заявление Мюллера подчеркивает то, что знают те, кто читал его доклад: он являет собой представление на импичмент, а действовать должен Конгресс. Там должны действовать", - подчеркнула сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

"Заявление Мюллера четко указывает: Конгресс имеет законное и моральное обязательство немедленно начать процедуру импичмента", - заявил сенатор-демократ Корри Букер.

"Следующим шагом Юридический комитет Палаты представителей должен начать официальную процедуру запроса об импичменте, чтобы формально начать рассматривать, необходимо ли выдвигать представление об импичменте", - отметил конгрессмен-демократ Дэвид Сисилин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Импичмент, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Нэнси Пелоси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
02 Волкер сообщил, что на встрече Трампа и Путина будет обсуждаться вопрос Украины
03 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
04 Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
05 Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
На Донбассе боевики 19 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;
На Донбассе боевики 19 раз нарушали "режим тишины"
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Рецепт дня: халва из кунжута
Рецепт дня: халва из кунжута
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь