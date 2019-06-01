Помпео включил Украину в список ключевых приоритетов во время переговоров с Меркель

Новости мира: Помпео после переговоров в Берлине назвал Украину "ключевым приоритетом".

По итогам встречи госсекретаря США Майкла Помпео с немецким государственным руководством, американский Госдеп назвал одними из ключевых совместных приоритетов поддержку Украины и противостояние агрессии РФ.

Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства США, распространенном в субботу.

"Государственный секретарь Майкл Помпео провел вчера встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие российской агрессии", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что стороны обсудили усиление угроз со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия ракетной активности Ирана и его агрессивных действий. Кроме того, речь шла об усилиях по политическому урегулированию в Афганистане, где обе стороны поддерживают настоящий внутриполитический диалог и переговоры как ключевой элемент мирного процесса.

Как сообщалось ранее, в пятницу состоялся первый визит государственного секретаря США Майкла Помпео в этой должности в Германию, где он провел встречи с министром иностранных дел страны Хайко Маасом и федеральным канцлером Ангелой Меркель.