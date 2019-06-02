Чтобы получить визу США теперь нужно указывать свои аккаунты в соцсетях

Новости мира: Визовый контроль в США для иностранцев ужесточен.

Администрация Дональда Трампа ужесточает визовый контроль для иностранцев, которые подают заявки на визы, и теперь потребует указывать информацию о страницах в социальных сетях.

Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

"Большинство заявителей на визы, в том числе на краткосрочные, будут обязаны указать в меню анкеты свои данные в соцсетях вместе с другой личной информацией", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае, если заявители не пользуются соцсетями, они должны это указать. По словам чиновника, если заявитель предоставит неверную информацию относительно своей социальной активности, это может привести к "серьезным последствиям" во время рассмотрения его заявки.

В Госдепе называют это "важным продвижением в процессе усиленной проверки иностранных граждан, которые хотят получить разрешение на въезд в Соединенные Штаты". Эти меры будут использоваться как важный инструмент для выявления террористов, а также угроз общественной безопасности и других опасных лиц, отмечает издание.