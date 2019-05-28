Украина начинает подготовку к безвизу с еще одной страной

Новости Украины: Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами.

27 мая прошли полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", – уточнил он.

"Учитывая тенденции к ежегодному росту числа граждан Украины и Мексики, которые путешествуют, установление безвизового режима даст существенный импульс развитию многовекторного двустороннего сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Также сообщается, что стороны обработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.

Стоит учесть, что на начало 2019 года 2 миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом.