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Украина начинает подготовку к безвизу с еще одной страной

Украина начинает подготовку к безвизу с еще одной страной
09:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ГПСУ

Новости Украины: Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами.

27 мая прошли полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", – уточнил он.

"Учитывая тенденции к ежегодному росту числа граждан Украины и Мексики, которые путешествуют, установление безвизового режима даст существенный импульс развитию многовекторного двустороннего сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел. 

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Также сообщается, что стороны обработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.

Стоит учесть, что на начало 2019 года 2 миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом.

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Украина, Безвизовый режим, МИД, Мексика, Безвиз.
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