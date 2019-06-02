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В США мошенник, выдававший себя за принца, получил 18 лет тюрьмы

В США мошенник, выдававший себя за принца, получил 18 лет тюрьмы
13:47 Сегодня Телеграф

Новости мира: Суд в штате Флорида приговорил 48-летнего Энтони Гиньяка, выдававшего себя последние три десятилетия за принца Саудовской Аравии, к 18 годам тюрьмы.

В американском штате Флорида злоумышленника Энтони Гиньяка приговорили к 18 годам тюрьмы за то, что он на протяжении трех десятилетий выдавал себя за принца Саудовской Аравии.

Как сообщает издание BBC, американский прокурор Фахардо Оршан рассказал, что Гиньяк использовал монарший титул, чтобы обманывать и одурачивать инвесторов со всего мира. Известно, что таким способом мошеннику удалось обмануть инвесторов на 8 миллионов долларов.

Более того, согласно судебным документам, за последние три десятилетия 48-летнего Энтони Гиньяка полиция арестовывала 11 раз. Отмечается, что во всех мошеннических случаях фигурировала ненастоящая личность, "принц" Саудовской Аравии.

Установлено, что мошенник являлся лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц. Выяснилось, что он пользовался вымышленным именем, фамилией и статусом: он называл себя принцем Халидом бен Аль-Саудом. Представляясь вымышленной личностью монарха он выманивал деньги на несуществующие проекты. В результате преступной схемы, ничего не подозревающие инвесторы потеряли не менее 8 миллионов долларов. 

Фото: https://twitter.com/USRealityCheck

Примечательно, что длительное время Гриньяк вел роскошный образ жизни, которую можно сравнить только с жизнью королевских особ. В результате расследования, установлено, что 48-летний преступник путешествовал на частных самолетах или машинах с дипломатическими номерами и раздавал визитные карточки, где указывалось, что он "султан".

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Более того, чтобы соответствовать своей мошеннической личности, он купил поддельные номерные знаки и документы для своих телохранителей. Чтобы быть похожим на состоятельного "принца", он носил традиционную саудовскую одежду, дорогие кольца и часы.

На самом же деле, Гиньяк родился в Колумбии, в возрасте 7 лет его и усыновила семья в штате Мичиган. Примечательно, что уже в возрасте 17 лет он начал пробовать играть роль члена саудовской королевской семьи, используя свое альтернативное фейковое имя, чтобы обманывать компании, выпускающие кредитные карты, сотрудников магазинов и инвесторов.

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Все по теме:

США, Мошенник, Штат Флорида, Энтони Гиньяк, Выдавал себя за принца Саудовской Аравии, Приговорен к 18 годам тюрьмы, Обманул на 8 миллионов долларов.
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