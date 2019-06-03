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Понедельник, 03.06.2019
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Белый дом о введении пошлин против Мексики: Это миграционный, а не торговый вопрос

Белый дом о введении пошлин против Мексики: Это миграционный, а не торговый вопрос
06:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Белом доме заверили, что пошлины в отношении Мексики не повлияют на заключение договора USMCA.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни считает, что введение пошлин в размере 5% на товары из Мексики не повлияет на заключение нового североамериканского торгового договора. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

По его словам, пошлины "не связаны" с торговым договором, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

"Это миграционный, а не торговый вопрос", — отметил Малвэни, выразив надежду на то, что вашингтонской администрации удастся решить обе этих проблемы. "Но они никак не пересекаются", — подчеркнул он.

Трамп заявил, что незаконную миграцию из Мексики в США можно остановить за один день

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

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Мигранты, Мексика, Пошлины, Белый дом, USMCA, Мик Малвени.
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