Трамп заявил, что незаконную миграцию из Мексики в США можно остановить за один день

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты, если мексиканские власти не положат конец незаконной миграции в США. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал в воскресенье в Twitter, отмечает УНН.

"Мексика отправляет большую делегацию для обсуждения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров", — написал хозяин Белого дома.

По его мнению, Мехико "при желании" нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе двух стран. "В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!", — добавил президент.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

