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Трамп заявил, что незаконную миграцию из Мексики в США можно остановить за один день

Трамп заявил, что незаконную миграцию из Мексики в США можно остановить за один день
03:10 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Трамп пригрозил Мексике уходом американских компаний из-за мигрантов.

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты, если мексиканские власти не положат конец незаконной миграции в США. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал в воскресенье в Twitter, отмечает УНН.

"Мексика отправляет большую делегацию для обсуждения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров", — написал хозяин Белого дома.

По его мнению, Мехико "при желании" нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе двух стран. "В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!", — добавил президент.

Мексика готова договариваться с США во избежание пошлин

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на границе двух стран. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.

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Мигранты, Мексика, Дональд Трамп.
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