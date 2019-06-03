Украина провела консультации с Коста-Рикой

Новости мира: Впервые в истории Украины были проведены консультации с делегацией Коста-Рики.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества визово-миграционной отрасли, а также рассмотрели принципы защиты прав граждан и юридических лиц.

Во время консультаций делегации, представляющие Украину и Коста-Рику, обговорили возможность институализации решения о безвизовом режиме для украинцев и как результат была достигнута договоренность о заключении договора о безвизе.

В рамках визита представители украинской стороны провели встречи с главой администрации президента Коста-Рики Р. Е. Пиза Рокафорд, главой Законодательной Ассамблеи К.Р. Бенавидес Хименес и главами фракций Парламента.

"Была выражена благодарность за последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и инициатив Украины в ООН, а также обсуждены пути дальнейшего двустороннего сотрудничества", - говорится в пресс-службе ведомства.

В частности, участники консультаций подняли вопросы сотрудничества в торгово-экономической, миграционной и гуманитарной сферах.