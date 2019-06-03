Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
Ливерпуль провел парад в честь победы в Лиге чемпионов (Видео)
Ливерпуль провел парад в честь победы в Лиге чемпионов (Видео)
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях

Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США Дональд Трамп с 5 июня 2019 года лишит Индию привилегий в торговых отношениях с США.

Президент США Дональд Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров.

"Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", - заявил Трамп.

"В связи с этим будет целесообразным лишить Индию статуса развивающейся страны, получающей преференции в рамках GSP, с 5 июня 2019 года", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Программа GSP была создана более 40 лет назад - в 1976 году - с целью стимулирования экономического роста в emerging markets, и позволяла развивающимся странам беспошлинно экспортировать определенные товары в США.

Правительство Индии назвало "печальным" решение Трампа, однако заявило о намерении сохранять сильные экономические связи с Вашингтоном.

Белый дом о введении пошлин против Мексики: Это миграционный, а не торговый вопрос

США заявляли о намерении лишить Индию статуса бенефициара в рамках GSP еще в марте, однако откладывали принятие этого решения до завершения парламентских выборов в стране, пишет Financial Times. Источник газеты в министерстве торговли Индии дал понять, что такой шаг Вашингтона является не важным, поскольку выигрыш индийских экспортеров от системы GSP является "минимальным".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, США, Дональд Трамп, Торговые преференции, Лишение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
02 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
03 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
04 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
05 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest
Главные новости 2 июня
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь