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Помпео о трагедии MH17: Россия должна быть привлечена к ответственности

Помпео о трагедии MH17: Россия должна быть привлечена к ответственности
07:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Государственный секретарь США заверяет, что продолжат давить на Россию в вопросе MH17.

Официальный Вашингтон продолжит добиваться от ответственности России за применения им боевого оружия по гражданском самолете Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом.

Об этом заявил в понедельник во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", - подчеркнул Майкл Помпео.

В связи с этим он подтвердил, что Россия должна была бы продемонстрировать большее взаимодействие и сделать соответствующие шаги.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", - подчеркнул госсекретарь США.

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Напомним: пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских Вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета.

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Россия, Нидерланды, Донбасс, MH17, Майк Помпео.
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