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Вторник, 04.06.2019
Оккупировав Крым и развязав конфликт на Донбассе, РФ нарушила почти 500 договоров
Оккупировав Крым и развязав конфликт на Донбассе, РФ нарушила почти 500 договоров
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Оккупировав Крым и развязав конфликт на Донбассе, РФ нарушила почти 500 договоров

Оккупировав Крым и развязав конфликт на Донбассе, РФ нарушила почти 500 договоров
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Джапарова посчитала, сколько договоренностей с Украиной нарушила РФ.

Российская федерация, оккупировав Крым и создав конфликт на Донбассе, нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной.

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сказала в понедельник в эфире телеканала ICTV.

"Когда Россия оккупировала Крым, фактического она нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной. Оккупировав Крым, она свернула все формы свободы. Ее цель и такая "голубая мечта" - максимально разорвать связи Крыма и Украины, выжать Украину и память о ней",- сказала Джапарова.

По ее словам, когда "старший сосед" оккупировал территорию Крыма, он также оккупировал инфраструктуру. Речь идет о передатчиках и телевизионных башнях, с помощью которых РФ влияет на сознание людей.

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"Сегодня, например, в Крыму незаконно используют 503 частоты - телевизионные и радиовещания. Роскомнадзор до сих пор выдает лицензии на вещание Национальное, региональное и локальное", - добавила представитель МИП.

По убеждению первого заместителя министра руководителя политики, Украина могла бы попытаться строить отношения с РФ, но только после того как Россия вернет оккупированный Крым и завершит войну на Донбассе.

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Россия, Донбасс, Оккупированный Крым, Эмине Джапарова.
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