Скачать
Вторник, 04.06.2019
Трамп может встретиться с Зеленским после саммита G20
Трамп может встретиться с Зеленским после саммита G20
Помпео о трагедии MH17: Россия должна быть привлечена к ответственности
Помпео о трагедии MH17: Россия должна быть привлечена к ответственности
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день

Диверсификация энергорынка: В США надеются, что Европа примет "правильное решение"

Диверсификация энергорынка: В США надеются, что Европа примет "правильное решение"
07:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В США надеются, что Европа будет строить свою энергетическую базу без привязки к РФ.

США рассчитывают, что европейские страны будут выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России.

Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL, отвечая на вопрос о рисках проекта "Северный поток-2" для Нидерландов и других европейских стран, передает УНН.

"Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России, — отметил Помпео, находящийся в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, проходящем 4-5 июня. — Мы знаем об истории отношений между Европой и Россией. Мы знаем, что во время конфликта РФ будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах... Надеемся, что Европа примет правильное решение".

Экспортные ограничения: Россия снизила объемы поставок нефтепродуктов в Украину на 30-50%

Относительно возможности введения санкций против нидерландских компаний из-за "Северного потока-2" или же их исключения из списка ограничительных мер Помпео сказал, что "никогда не говорит о санкциях" до их введения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Энергетический рынок, Северный поток-2, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
03 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
04 В МИД отреагировали на возвращение Кучмы в ТКГ
05 Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп поддержал Brexit
Трамп поддержал Brexit
Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем
Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь