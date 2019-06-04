Сенат США принял законопроект, защищающий выборы в стране

Новости мира: Сенат США поддержал введение ограничений иностранным гражданам, которые пытались вмешаться в выборы в США.

Сенат США единогласно утвердил в понедельник проект Закона о защите американских выборов от угроз путем установления ограничений (DETER Act), который предусматривает визовые санкции против лиц, которые пытались вмешаться в электоральный процесс. Голосование состоялось в понедельник, сообщило издание The Hill.

"Законопроект, соавторами которого выступили сенаторы Линдси Грэм и Дик Дурбин, будет блокировать возможность получения виз иностранцами, которые пытались или осуществили "ненадлежащее вмешательство в выборы в США", - объясняется в публикации.

Он будет включать нарушение законов о голосовании, финансировании избирательных кампаний, попыток вмешательства в избирательный процесс или кампанию под руководством иностранного правительства.

"Как мы знаем из выборов 2016 года, путинская Россия пытается нанести удар в самое сердце демократических ценностей и свобод, которыми дорожат все американцы", - говорится в заявлении сенатора Грэма, обнародованном в понедельник.

При этом подчеркивается: "Запрещая иностранцам, которые неправомерно вмешиваются в наши выборы, въезжать в Соединенные Штаты, DETER Act посылает сообщение враждебным странам по всему миру, что Соединенные Штаты не будут мириться с иностранным вмешательством в наши выборы". Тем временем, в Конгрессе отмечается необходимость укрепления избирательной инфраструктуры к президентским выборам 2020 года в США.