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Госдеп США одобрил F-16 для Болгарии на смену МиГ-29

Госдеп США одобрил F-16 для Болгарии на смену МиГ-29
19:25 Сегодня Телеграф

Новости мира: США одобрили продажу Болгарии истребителей F-16 на 1,673 миллиарда.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Болгарии восьми самолетов F-16 C / D Block 70/72.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.

София намерена приобрести восемь истребителей F-16 модификации C / D Block 70/72 и сопутствующее оборудование на общую сумму 1,673 миллиарда долларов. Это - крупнейший военный контракт Болгарии со времени падения коммунистического правления около 30 лет назад.

Также болгары стремятся приобрести в США двигатели к ним, коммуникационные системы и другое оборудование.

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника по НАТО и ключевого демократического партнера Соединенных Штатов в обеспечении мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Сейчас болгарское правительство ведет переговоры по закупке F-16 с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

Болгария намерена заменить старые советские истребители МиГ-29 и улучшить соответствие стандартам НАТО.

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США, Болгария, Госдеп США, F-16.
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