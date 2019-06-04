В США рекордно растет смертность от алкоголя, наркотиков и суицидов

Новости мира: США с рекордным показателем обновили статистику количества смертей от алкоголя, наркотиков и самоубийств.

В США количество смертей от алкоголя, наркотиков и самоубийств достигло самого высокого уровня за всю историю сбора федеральных данных с 1999 года. Об этом свидетельствует анализ данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, проведенный при участии двух некоммерческих организаций, передает УНН со ссылкой на USA Today.

"В 2017 году национальный показатель смертности от алкоголя, наркотиков и самоубийств увеличился с 43,9 до 46,6 смерти на 100 000 человек, что на 6% больше предыдущего отчетного периода.

Это более медленный рост, чем в предыдущие два года, но выше, чем ежегодное 4-процентное увеличение с 1999 года", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что смертность от самоубийств выросла с 13,9 до 14,5 случая на 100 000 человек — прирост составляет 4%, что вдвое больше среднегодовых данных за предыдущее десятилетие.

"То, как просто мы пытаемся решить эти проблемы, напоминает шутку. Мы не меняем направление, становится все хуже", - прокомментировал показатели директор по стратегии организации "Фонд благополучия", психолог Бенджамин Миллер.