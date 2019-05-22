Виски больше нет: ВРУ приняла решение исключить из списка наименование напитка

Новости Украины: В Верховной Раде Украины приняли решение об исключении из списка спиртных напитков виски, чтобы соответствовать стандартам Европейского союза.

Данное решение было принято 16 мая, сообщается на портале Министерства аграрной политики и продовольствия. Теперь по закону данный термин применять к обозначению алкогольного напитка нельзя.

Этим решением Правительство предупредило возникновение трудностей в рамках международной торговли и, в частности, импорта виски. Данная инициатива была предложена и.о. Министра ведомства Ольгой Трофимцевой. "Представители бизнеса обратились к нам с просьбой пересмотреть определение термина "виски", поскольку до сих пор существовали различия в его толковании в украинском законодательстве и европейском. Эти несоответствия, в частности, крепости напитка, могли вызвать определенные трудности в торговле со странами, которые импортируют виски в Украину", - рассказала Ольга Трофимцева.

Также она поблагодарила всех, кто подключился к оперативному урегулированию данного вопроса. На сегодняшний день в Правительстве работают над проектом закона, который сможет защитить места происхождения наименований спиртных напитков, что соответствует требованиям ЕС. Также в документе будет прописана классификация ряда напитков, среди которых и виски.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках соглашения с ЕС обязуется отказаться от "коньяка" с 2026 года. В результате этого было запущено он-лайн голосование, где пользователи смогли предложить альтернативное название данному виду алкоголя. Среди вариантов наибольшее количество голосов набрал "украинский бренди".

Вопрос об отказе называть крепкие украинские напитки коньяком возник, в частности, из-за закона, который действует на родине популярного вида алкоголя - во Франции. Он ограничивает территорию, на которой напиток можно называть коньяком. Такое право получил регион Шаранта. В Министерство аграрной политики и продовольствия Украине были проведены встречи с крупными производителями данного продукта по вопросу переименования. Среди предпринимателей есть и такие, кто уже начал работу над процессом "ребрендинга".