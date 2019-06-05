Билл Гейтс и Уоррен Баффетт поработали в закусочной (Видео)

Новости мира: Знаменитые миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет на день поменяли род деятельности и примерили роли сотрудников американской закусочной.

В Сети набирает популярности видео, в котором два знаменитых богача демонстрируют свой талант в приготовлении мороженного в одном американском кафе.

Дело было в Омахе, где происходило ежегодное собрание акционеров холдинга, главой которого является Баффет.

Оба миллиардера примерили форму сотрудников закусочной, им выдали именные бейджики и показали, что нужно будет делать в течении дня.

Многие посетители растеряно смотрели на новых сотрудников заведения, не понимая, что происходит. Тем не менее, Билл и Уоррен безукоризненно занимались рабочими делами: принимали заказы от посетителей и совершенствовали навыки создания мороженного в рожках.

Стоит отметить, что основатель Майкрософт Билл Гейтс находиться на втором месте в списке самых богатых людей планеты, имея состояние в почти 96 миллиардов долларов. Его товарищ, Уоррен Баффет, пока держит "бронзу", его финансовое состояние равняется 82,5 миллиардам долларов.