Скачать
Пятница, 07.06.2019
Сегодня Тереза Мэй покинет пост лидера правящей партии
Сегодня Тереза Мэй покинет пост лидера правящей партии
В Дубае туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Дубае туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие
Чемпионский пояс WBO перешел от Усика к Гловацкому
Чемпионский пояс WBO перешел от Усика к Гловацкому
Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше месяца
Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше месяца

Трамп: Своим заявлением Мюллер выставил себя дураком

Трамп: Своим заявлением Мюллер выставил себя дураком
06:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что Роберт Мюллер выставил себя дураком, выступив со своим последним заявлением.

Президент США Дональд Трамп считает, что спецпрокурор Роберт Мюллер повел себя глупо, выступив на прошлой неделе с заявлением, в котором уточнил ряд аспектов своего доклада об итогах расследования данных о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Такое мнение высказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в четверг, передает УНН.

"Позвольте мне сказать вам, что он (спецпрокурор США) выставил себя дураком. Никто не сообщал о том, что ему (Мюллеру) пришлось скорректировать свои показания, так как эти показания не были верны", - отметил глава государства.

Он не высказал никаких возражений против того, чтобы Мюллер, снял с себя полномочия спецпрокурора на прошлой неделе, дал показания в Конгрессе, на чем настаивает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). "Нэнси Пелоси - это настоящее бедствие. Знаете, пусть делает то, что хочет. Я считаю, что у них (демократов в Конгрессе) большие неприятности", - отметил Трамп.

Мюллер на прошлой неделе сообщил, что не видит возможности выдвижения обвинений в адрес действующего президента США.

"Мы не вынесли суждение по поводу того, совершил президент преступление, - заявил он. - Президент, согласно давно установившейся в Министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своей должности. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты скрытно. Поскольку аппарат спецпрокурора входит в структуру министерства юстиции и мы руководствовались правилами министерства, вопрос о выдвижении обвинений против президента не та возможность, которую мы рассматривали".

Трамп подписал указ для помощи пострадавшим от стихийных бедствий

Мюллер четко заявил, что не настроен давать показания в Конгрессе, но если его заставят пойти на это, то его показания "не могут выходить за рамки уже представленного доклада" об итогах расследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Президент, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Спецпрокурор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
02 Великобритания ответила Путину на предложение "перевернуть страницу"
03 Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом
04 Ушел из жизни известный российский актер
05 Кличко показал, как строится метро на Виноградарь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сыновья Трампа устроили рейд по ирландским пабам
Сыновья Трампа устроили рейд по ирландским пабам
Личный адвокат Трампа может покинуть пост
Личный адвокат Трампа может покинуть пост
В Париже запретят парковку самокатов на тротуаре
В Париже запретят парковку самокатов на тротуаре
Абсурдность и юмор в миниатюрах Франка Кунерта
Абсурдность и юмор в миниатюрах Франка Кунерта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь