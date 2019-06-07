Трамп: Я определенно добьюсь соглашения с Китаем

Новости мира: Дональд Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем.

Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

"Я определенно добьюсь соглашения с Китаем", - сказал Трамп.

Он отметил, что ранее Китай повел себя "очень плохо".

"У нас было соглашение, но они попробовали пересмотреть его", - заявил президент США.

Трамп добавил, что Китай уже сейчас готов заключить соглашение.

"Китай хочет заключить с нами соглашение, все хотят. Мы лучшие, мы самые сильные..." - заявил он.

Ранее президент США, комментируя провал на последнем раунде переговоров в мае, заявил, что причиной стало то, что Китай хотел "передоговориться" и требовал внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Перед началом майского раунда переговоров Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.