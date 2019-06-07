Скачать
Пятница, 07.06.2019
Итоги 6 июня: Рада не уволила Грицака, Полторака и Климкина, реакция на ТКГ и др
Итоги 6 июня: Рада не уволила Грицака, Полторака и Климкина, реакция на ТКГ и др
Зеленский вновь предложит Раде уволить Грицака, Луценко, Климкина и Полторака
Зеленский вновь попросит отставки глав СБУ, МИД, Минобороны и ГПУ
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день

Трамп: Я определенно добьюсь соглашения с Китаем

Трамп: Я определенно добьюсь соглашения с Китаем
08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем.

Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

"Я определенно добьюсь соглашения с Китаем", - сказал Трамп.

Он отметил, что ранее Китай повел себя "очень плохо".

"У нас было соглашение, но они попробовали пересмотреть его", - заявил президент США.

Трамп добавил, что Китай уже сейчас готов заключить соглашение.

"Китай хочет заключить с нами соглашение, все хотят. Мы лучшие, мы самые сильные..." - заявил он.

Ранее президент США, комментируя провал на последнем раунде переговоров в мае, заявил, что причиной стало то, что Китай хотел "передоговориться" и требовал внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Трамп дождется G20 перед принятием решения о пошлинах Китая

Перед началом майского раунда переговоров Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Дональд Трамп, Торговое соглашение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
02 В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
03 Великобритания ответила Путину на предложение "перевернуть страницу"
04 Изысканная брошь: Мелания Трамп преподнесла королеве Елизавете подарок со смыслом
05 Ушел из жизни известный российский актер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сыновья Трампа устроили рейд по ирландским пабам
Сыновья Трампа устроили рейд по ирландским пабам
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Рецепт дня: творожный десерт с бисквитными вафлями
Рецепт дня: творожный десерт с бисквитными вафлями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь