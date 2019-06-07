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Белый дом отмечает прогресс в переговорах с Мексикой, но пошлины отменять не будет

Белый дом отмечает прогресс в переговорах с Мексикой, но пошлины отменять не будет
19:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Пошлины США против Мексики вступят в силу, несмотря на прогресс в переговорах, заявили в Белом доме.

Пошлины, подготовленные США против Мексики, вступят в силу, несмотря на прогресс в переговорах двух сторон, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Наша позиция не изменилась. Они (мексиканцы - Ред.) добились большого прогресса. Наши встречи прошли хорошо, но сейчас мы по-прежнему двигаемся к пошлинам в понедельник", - заявила она американским журналистам на "борту номер один".

Ранее Мексика пообещала Соединенным Штатам разместить порядка 6 тыс. военнослужащих близ границы с Гватемалой, чтобы сдержать поток мигрантов из стран Центральной Америки.

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В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из страны. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Суть проблемы, по словам президента США, заключается в том, что власти Мексики позволяют направляющимся в США миллионам нелегалов беспрепятственно пересекать свою территорию.

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Мигранты, Мексика, Пошлины, Белый дом, Сара Сандерс.
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