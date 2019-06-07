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В Нью-Йорке арестован мужчина планировавший теракт

В Нью-Йорке арестован мужчина планировавший теракт
23:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В США задержали мужчину, который планировал провести теракт на Таймс-Сквер.

Полиция Нью-Йорка совместно с ФБР арестовала мужчину, который планировал террористический акт с использованием взрывчатки в одном из самых популярных мест Манхэттена, площади Таймс-Сквер.

Об этом сообщает в пятницу центральное американское издание USA Today.

"Мужчина, арестованный во время операции под прикрытием, в пятницу должен предстать перед федеральным судом по обвинению в планировании установки взрывных устройств на Таймс-Сквер", - отмечается в сообщении.

Мужчина, имя которого пока не называется, был задержан накануне сотрудниками Совместной группы по противодействию терроризму, в состав которой входят как представители полиции Нью-Йорка, так и Федерального бюро расследований. По предварительной информации, нападающий действовал самостоятельно и не имел сообщников.

Формальным поводом для задержания и ареста стала попытка мужчины приобрести боевые гранаты, а также оружие с удаленными серийными номерами. Известно также, что ранее нападающий проводил видеонаблюдения на Таймс-Сквер, а также вел разговоры о возможной атаке.

Работники правоохранительных органов на основании оперативной информации провели операцию под прикрытием с проникновением в круг общения нападающего.

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Таймс-сквер является одним из основных коммерческих, туристических и развлекательных центров Нью-Йорка, расположенных на Манхэттене. Из-за популярности среди туристов, это место часто называют "Перекрестком мира", "Центром Вселенной" и другими громкими названиями. По официальным данным, ежедневно через эту площадь проходят от 330 тыс. до полумиллиона человек.

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Теракт, Полиция, Нью-Йорк, ФБР, Таймс сквер, Арестован.
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