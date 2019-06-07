Скачать
Пятница, 07.06.2019
Украина просит суд в Гааге отклонить предварительные возражения РФ
Украина просит суд в Гааге отклонить предварительные возражения РФ
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным
Пятый сезон сериала "Люцифер" станет финальным

В Запорожье задержан мужчина, который планировал теракт в жилом районе

В Запорожье задержан мужчина, который планировал теракт в жилом районе
14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Запорожье задержали террориста, который планировал взорвать в жилом районе 1,5 кг пластида.

В Запорожье правоохранители задержали жителя Донецкой области, который планировал теракт в жилом районе путем подрыва 1,5 кг пластида.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, о подготовке теракта было известно заранее.

Правоохранители следили за мужчиной несколько дней, а специально созданная следственно-оперативная группа проводила соответствующие оперативные мероприятия.

"Взрывчатку, которая содержала около 1,5 кг пластида, он заложил в мусорный бак в жилом районе Запорожья. После того как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Позже он прибыл в свое временное жилище, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новостей о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", - сообщили в СБУ.

На Львовщине при получении взятки задержали руководителя райотдела полиции

Также в СБУ добавили, что выбор мужчиной места для закладки взрывчатки был сознательным, но поскольку сейчас продолжается следствие, правоохранители пока не могут разглашать детали дела без разрешения следователей.

В ведомстве отметили, что взрывное устройство было очень мощным - исходя из количества пластида, зона поражения была бы около 10 метров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, СБУ, Запорожье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
05 У Зеленского пояснили конституционность указа о роспуске Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Азов&quot; готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
"Азов" готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Мадонна в новом клипе показала судьбу отвергнутых обществом (Видео)
Мадонна в новом клипе показала судьбу отвергнутых обществом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь