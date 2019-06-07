В Запорожье задержан мужчина, который планировал теракт в жилом районе

Новости Украины: В Запорожье задержали террориста, который планировал взорвать в жилом районе 1,5 кг пластида.

В Запорожье правоохранители задержали жителя Донецкой области, который планировал теракт в жилом районе путем подрыва 1,5 кг пластида.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, о подготовке теракта было известно заранее.

Правоохранители следили за мужчиной несколько дней, а специально созданная следственно-оперативная группа проводила соответствующие оперативные мероприятия.

"Взрывчатку, которая содержала около 1,5 кг пластида, он заложил в мусорный бак в жилом районе Запорожья. После того как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Позже он прибыл в свое временное жилище, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новостей о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", - сообщили в СБУ.

Также в СБУ добавили, что выбор мужчиной места для закладки взрывчатки был сознательным, но поскольку сейчас продолжается следствие, правоохранители пока не могут разглашать детали дела без разрешения следователей.

В ведомстве отметили, что взрывное устройство было очень мощным - исходя из количества пластида, зона поражения была бы около 10 метров.