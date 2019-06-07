На Львовщине при получении взятки задержали руководителя райотдела полиции

Одного из руководителей Сколивского отдела полиции задержали сотрудники СБУ и ГБР за получение взятки в размере 65 тысяч грн.
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.
"Майор полиции сфальсифицировал материалы о ДТП, якобы совершенном местным жителем и начал угрожать ему уголовным преследованием, а свою помощь в "закрытии" сфабрикованного дела полицейский оценил в 65 тысяч грн", – указано в сообщении пресс-службы.
Полицейский был задержан во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).