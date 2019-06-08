СМИ: США попросили Германию сохранить присутствие в Сирии

Новости мира: США попросили Германию о помощи в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

Генерал США Кеннет Маккензи попросил немцев продолжить воздушно-разведывательную и заправочную миссии в Сирии, чтобы помочь американским войскам, борющимся против остатков террористической группы "ИГИЛ".

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо.

В письме Маккензи, как сообщается, высказано уважение к разведывательной миссии Германии, а также просьба к Бундесверу продолжать "поддержку в обеспечении полетов, наблюдение за воздушным транспортом и обучение армии в Ираке".

"Только с продолжением постоянного воздушного наблюдения мы можем обеспечить доминирование, которое является решающим для успеха коалиции", - написал он.

Немецкое коалиционное правительство в прошлом году решило завершить все разведывательные полеты и заправку самолетов коалиции к концу октября 2019 года.

Левоцентристские социал-демократы (SPD), младшие партнеры консерваторов канцлера Ангелы Меркель (ХДС / ХСС), недавно подтвердили, что они не поддержат продление миссии, которая началась в 2015 году.

Министр иностранных дел SPD Хайко Маас, который в пятницу посетил авиабазу в Иордании, где расположены немецкие разведывательные самолеты Tornado, на прошлой неделе высказал мнение, что продолжение миссии возможно.

"Все остальное придется обсуждать и решать в Бундестаге", - сказал он после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы очень приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты решили сохранить свое присутствие на местах", - сказал Маас.

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы ранее объявили о вытеснении "ИГИЛ" с последней контролируемой ею территории Багхуз в Сирии. США заявили, что оставляют 200 военных на севере Сирии.