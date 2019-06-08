Скачать
Суббота, 08.06.2019
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle

СМИ: США попросили Германию сохранить присутствие в Сирии

СМИ: США попросили Германию сохранить присутствие в Сирии
15:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: США попросили Германию о помощи в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

Генерал США Кеннет Маккензи попросил немцев продолжить воздушно-разведывательную и заправочную миссии в Сирии, чтобы помочь американским войскам, борющимся против остатков террористической группы "ИГИЛ".

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо.

В письме Маккензи, как сообщается, высказано уважение к разведывательной миссии Германии, а также просьба к Бундесверу продолжать "поддержку в обеспечении полетов, наблюдение за воздушным транспортом и обучение армии в Ираке".

"Только с продолжением постоянного воздушного наблюдения мы можем обеспечить доминирование, которое является решающим для успеха коалиции", - написал он.

Немецкое коалиционное правительство в прошлом году решило завершить все разведывательные полеты и заправку самолетов коалиции к концу октября 2019 года.

Левоцентристские социал-демократы (SPD), младшие партнеры консерваторов канцлера Ангелы Меркель (ХДС / ХСС), недавно подтвердили, что они не поддержат продление миссии, которая началась в 2015 году.

Бронемашины ФРГ и Нидерландов пересекли границу с Польшей

Министр иностранных дел SPD Хайко Маас, который в пятницу посетил авиабазу в Иордании, где расположены немецкие разведывательные самолеты Tornado, на прошлой неделе высказал мнение, что продолжение миссии возможно.

"Все остальное придется обсуждать и решать в Бундестаге", - сказал он после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы очень приветствуем тот факт, что Соединенные Штаты решили сохранить свое присутствие на местах", - сказал Маас.

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы ранее объявили о вытеснении "ИГИЛ" с последней контролируемой ею территории Багхуз в Сирии. США заявили, что оставляют 200 военных на севере Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Германия, ИГИЛ, Кеннет Маккензи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
03 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
04 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
05 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь