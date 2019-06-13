Трамп не против принять компромат на соперников от других государств

Президент США не прочь воспользоваться на выборах компроматом на соперников, даже если бы его предоставило другое государство - и это, по его словам, не было бы вмешательством в выборы. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу ABC News.
На вопрос ведущего, согласится ли избирательный штаб Трампа принять компромат на политических соперников от иностранных правительств (таких как Китай и Россия), или же передаст его в ФБР, президент США ответил: "Я думаю, надо сделать и то, и другое".
В то же время он подчеркнул, что не видит ничего плохого, чтобы воспользоваться этой информацией. "Я думаю, возможно, стоит послушать об этом, нет ничего плохого в том, чтобы послушать", - заметил хозяин Белого дома.
По его словам, если бы кто-нибудь позвонил из другой страны, например, Норвегии, и сказал, мол, у нас есть информация о вашем оппоненте... “О, я думаю, что хотел бы ее услышать", -отметил Трамп.
При этом он выразил убеждение, что получение компромата от иностранного правительства на американских политиков в такой ситуации не считалось бы вмешательством в выборы.
"Это не вмешательство, если у них есть информация, то я думаю, взял бы ее, - сказал Трамп. - Если бы там было что-то не так, то я, возможно, пошел бы в ФБР".
Впрочем, заметил Трамп, у ФБР нет достаточного количества агентов для расследования таких сообщений.
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в публикации фальшивых, по его мнению, данных предвыборных соцопросов, которые свидетельствуют о преимуществе Джо Байдена. В связи с этим он заявил, что сейчас имеет самую большую поддержку избирателей.