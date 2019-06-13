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Трамп не против принять компромат на соперников от других государств

Трамп не против принять компромат на соперников от других государств
13:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что не против использовать компромат на соперников на выборах, даже если его представит другое государство.

Президент США не прочь воспользоваться на выборах компроматом на соперников, даже если бы его предоставило другое государство - и это, по его словам, не было бы вмешательством в выборы. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу ABC News.

На вопрос ведущего, согласится ли избирательный штаб Трампа принять компромат на политических соперников от иностранных правительств (таких как Китай и Россия), или же передаст его в ФБР, президент США ответил: "Я думаю, надо сделать и то, и другое".

В то же время он подчеркнул, что не видит ничего плохого, чтобы воспользоваться этой информацией. "Я думаю, возможно, стоит послушать об этом, нет ничего плохого в том, чтобы послушать", - заметил хозяин Белого дома.

По его словам, если бы кто-нибудь позвонил из другой страны, например, Норвегии, и сказал, мол, у нас есть информация о вашем оппоненте... “О, я думаю, что хотел бы ее услышать", -отметил Трамп.

При этом он выразил убеждение, что получение компромата от иностранного правительства на американских политиков в такой ситуации не считалось бы вмешательством в выборы.

"Это не вмешательство, если у них есть информация, то я думаю, взял бы ее, - сказал Трамп. - Если бы там было что-то не так, то я, возможно, пошел бы в ФБР".

Впрочем, заметил Трамп, у ФБР нет достаточного количества агентов для расследования таких сообщений. 

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в публикации фальшивых, по его мнению, данных предвыборных соцопросов, которые свидетельствуют о преимуществе Джо Байдена. В связи с этим он заявил, что сейчас имеет самую большую поддержку избирателей.

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Компромат, Соперники, Дональд Трамп, Выборы в США.
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