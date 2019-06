Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свою должность в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

Об этом проинформировал в четверг в серии твиттер-сообщений президент США Дональд Трамп.

"После трех с половиной лет наша прекрасная Сара Хаккаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой, в большой штат Арканзас", - написал президент США.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

При этом, Трамп охарактеризовал свою пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.