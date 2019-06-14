Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост

Новости мира: Сара Сандерс покидает свою должность пресс-секретаря Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свою должность в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

Об этом проинформировал в четверг в серии твиттер-сообщений президент США Дональд Трамп.

"После трех с половиной лет наша прекрасная Сара Хаккаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой, в большой штат Арканзас", - написал президент США.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

При этом, Трамп охарактеризовал свою пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

"Она очень особенный человек с необычайными талантами, которая сделала невероятную работу! Я надеюсь, она примет решение баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она будет фантастической. Сара, спасибо тебе за хорошо проделанную работу!"- отметил президент США.