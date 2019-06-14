Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свою должность в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.
Об этом проинформировал в четверг в серии твиттер-сообщений президент США Дональд Трамп.
"После трех с половиной лет наша прекрасная Сара Хаккаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой, в большой штат Арканзас", - написал президент США.
After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.
При этом, Трамп охарактеризовал свою пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.
....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.
"Она очень особенный человек с необычайными талантами, которая сделала невероятную работу! Я надеюсь, она примет решение баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она будет фантастической. Сара, спасибо тебе за хорошо проделанную работу!"- отметил президент США.