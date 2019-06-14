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Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост

Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост
04:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сара Сандерс покидает свою должность пресс-секретаря Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свою должность в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

Об этом проинформировал в четверг в серии твиттер-сообщений президент США Дональд Трамп.

"После трех с половиной лет наша прекрасная Сара Хаккаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой, в большой штат Арканзас", - написал президент США.

При этом, Трамп охарактеризовал свою пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.

"Она очень особенный человек с необычайными талантами, которая сделала невероятную работу! Я надеюсь, она примет решение баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она будет фантастической. Сара, спасибо тебе за хорошо проделанную работу!"- отметил президент США.

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Все по теме:

США, Вашингтон, Белый дом, Пресс-секретарь, Дональд Трамп, Сара Сандерс.
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