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Пятница, 14.06.2019
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
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В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
05:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Американский сенатор Джон Баррассо внес законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Сенатор Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток-2" и иных российских газопроводов, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном в четверг на его сайте.

В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - считает сенатор.

Помимо этого, в документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия".

"Трубопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать природный газ и России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - уверен сенатор Баррассо.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Вашингтон может ввести санкции против Северного потока-2

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - сказал Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

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Все по теме:

Германия, США, Конгресс, Санкции, Дональд Трамп, Северный поток-2, Джон Баррассо.
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