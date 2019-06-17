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"Ядерный шантаж": США обещают усилить санкции против Ирана

"Ядерный шантаж": США обещают усилить санкции против Ирана
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: США обвинили Иран в ядерном шантаже и пообещали новые санкции.

Соединенные Штаты назвали "ядерным шантажом" намерения Ирана превысить лимиты запасов обогащенного урана и заявили о необходимости усиления международного давления на Тегеран.

С соответствующим заявлением выступил в понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Ядерный шантаж режима (в Тегеране - ред.) должен почувствовать в ответ усиленное международное давление", - заявил представитель администрации.

Ранее в понедельник Иран объявил, что намерен превысить количество хранящегося обогащенного урана свыше установленного лимита, указанного в "ядерном соглашении" от 2015 года. США вышли в одностороннем порядке с этой договоренности в 2017 году, однако остальные стороны (кроме Ирана) в основном остались на своих позициях.

Ядерная сделка: Иран напомнил Европе о дедлайне

Как заявил в этой связи официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, планы Ирана по обогащению "возможны только из-за того, что "ужасное" ядерное соглашение оставило свои возможности неизменными".

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон усилит санкции против Ирана в ответ на любые шаги по активизации им ядерной программы.

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Иран, Персидский залив, СВПД.
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