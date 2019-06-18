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Помпео обсудил с Сальвини угрозы, исходящие от РФ, Ирана и Китая

Помпео обсудил с Сальвини угрозы, исходящие от РФ, Ирана и Китая
12:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обсудили противодействие угрозам со стороны России и Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обсудили во время встречи в Вашингтоне проблемы, связанные с Россией, Ираном и Китаем, сообщает в понедельник госдеп.

"Они обсудили противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России и Ирана, угрозу, исходящую от инвестиций Китая в ключевую инфраструктуру и технологии в Италии и Европе", - сообщает госдеп.

Помпео и Сальвини отметили необходимость укрепления сотрудничества Рима и Вашингтона в сфере обороны. Также стороны подчеркнули важность отношений США и Италии, в том числе в рамках НАТО и G7.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хотя можно "безошибочно" утверждать, что Иран несет ответственность за атаки на два танкера, которые имели место несколько дней назад, США не хотят воевать с Тегераном

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Все по теме:

Иран, РФ, Обсуждение, Майк Помпео, Маттео Сальвини, Противодействие угрозам.
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